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dönerci ali usta'nın sahibi ali özcan, fetö'den tutuklandı

DÖNERCİ ALİ USTA'NIN SAHİBİ ALİ ÖZCAN, FETÖ'DEN TUTUKLANDI

"Dönerci Ali Usta" markası ile İstanbul'un birçok farklı noktasında döner restoranları işleten Ali Özcan, Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçlamasıyla tutuklandı.

Tarih : 06 Aralık 2016, 09:45
Puan Ver : Dönerci Ali Usta'nın Sahibi Ali Özcan, Fetö'den Tutuklandı(0/10)


 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, "Dönerci Ali Usta" markasının sahibi Ali Özcan hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ örgütü ile ilişkili olduğu ve örgüt toplantılarına katılıp maddi yardımda bulunduğuna ilişkin ihbarda bulunulduğu kaydedildi.



FETÖ ADINA HİMMET



Hakkında soruşturma başlatılan Ali Özcan ile ilgili bazı tanıkların dinlendiği kaydedilen iddianamede, bir tanığın Özcan'ın PVC işi yaptığını, alacağı meblağdan FETÖ adına himmet parası kestiğini söylediği iddia edildi. İddianamede bir başka tanık da şüphelinin Maltepe'deki işyerinin üst katında örgüt toplantıları yaptığını ileri sürdü.



 



kaynak:haberler








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