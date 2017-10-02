Şişe geçirilerek yapılan bu kekin yapılışı döner kebaba benziyor.

DÖNER DEĞİL KEK

Spit cake adı verilen bu kek, aslında avrupada çok yaygın. Malzemeleri normal kek malzemelerinden farksız. Hamur önce şişe sarılıyor. Sonra erimiş hamur, ateşin üzerinde yavaşça döndürülüyor. Hamurun her tarafının eşit bir biçimde pişmesi sağlanıyor. Pişince ise çeşitli soslara batırılıp servis ediliyor.

Kaynak: haberinburada