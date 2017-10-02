Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

Döner kebap yapar gibi vanilyalı kek yaptılar!

DÖNER KEBAP YAPAR GİBİ VANİLYALI KEK YAPTILAR!

Döner gibi şişe geçirilen bu kek, ateşin üzerinde döndürülerek yapılıyor.

Tarih : 02 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : Döner Kebap Yapar Gibi Vanilyalı Kek Yaptılar!(10/10)6

Şişe geçirilerek yapılan bu kekin yapılışı döner kebaba benziyor.

DÖNER DEĞİL KEK

Spit cake adı verilen bu kek, aslında avrupada çok yaygın. Malzemeleri normal kek malzemelerinden farksız. Hamur önce şişe sarılıyor. Sonra erimiş hamur, ateşin üzerinde yavaşça döndürülüyor. Hamurun her tarafının eşit bir biçimde pişmesi sağlanıyor. Pişince ise çeşitli soslara batırılıp servis ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Döner  Kebap  Yapar  Gibi  Vanilyalı  Kek  Yaptılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER