Irak'ın başkentinde iftar sonrası büyük bir kalabalığın toplandığı ünlü dondurmacının önünde patlama oldu. Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği saldırıda onlarca ölü ve yaralı var.



Irak'ın başkenti Bağdat'ın en meşhur dondurmacılarından birinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.







Saldırı, Ramazan ayında iftar sonrası büyük bir kalabalığın dükkanın önünde toplandığı sırada gerçekleşti.







En az 13 can kaybının olduğu patlamada yaralanan 70 kişiden bir çocuğunun durumu ağır. Can kaybının artmasından korkuluyor.







Saldırı Şiilerin yoğun yaşadığı Karrada semtinde düzenlendi. Patlama sonrası sosyal medyaya dükkanın bulunduğu sokaktan feci görüntüler yansıdı: Yerde yatan yaralılar, çığlık atan insanlar ve başında bir kurdeleyle ne yapacağını bilemeden dolaşan genç bir kız.







kaynak:milliyet