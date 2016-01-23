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DONDU, 13 GÜN SONRA DİRİLDİ


DONDU, 13 GÜN SONRA DİRİLDİ
Tarih : 23 Ocak 2016, 12:09
Puan Ver : Dondu, 13 Gün Sonra Dirildi(8/10)6


ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Tresckow kasabasında bir yıl önce donmuş halde bulunan ve doktorların müdahalesi sonucu 13 gün sonra uyanan Justin Smith (26), yaşadıklarını “Bir rüyadan uyanmış gibiydim ama rüya değildi” diye anlattı.



Smith, bir eğlence mekânından eve yürüyerek dönerken yolda donmuş ve onu aramaya çıkan babası tarafından bulunmuştu.



ÖNCE ÖLDÜĞÜNÜ SANDILAR



İlk işaretler 12 saattir kar altında kaldığı düşünülen gencin öldüğünü gösteriyordu.



Lehigh Valley Hastanesi'nden Dr. Gerald Coleman, saatlerce kalp masajı yapmış ve bedene kan pompalayan bir makinenin yardımıyla Justin Smith'in kalbini yeniden çalıştırmayı başarmıştı.



13 gün sonra da gözlerini açan Smith yaşama döndü.








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