

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Tresckow kasabasında bir yıl önce donmuş halde bulunan ve doktorların müdahalesi sonucu 13 gün sonra uyanan Justin Smith (26), yaşadıklarını “Bir rüyadan uyanmış gibiydim ama rüya değildi” diye anlattı.







Smith, bir eğlence mekânından eve yürüyerek dönerken yolda donmuş ve onu aramaya çıkan babası tarafından bulunmuştu.







ÖNCE ÖLDÜĞÜNÜ SANDILAR







İlk işaretler 12 saattir kar altında kaldığı düşünülen gencin öldüğünü gösteriyordu.







Lehigh Valley Hastanesi'nden Dr. Gerald Coleman, saatlerce kalp masajı yapmış ve bedene kan pompalayan bir makinenin yardımıyla Justin Smith'in kalbini yeniden çalıştırmayı başarmıştı.







13 gün sonra da gözlerini açan Smith yaşama döndü.