O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DONANMA KOMUTANI ORAMİRAL VEYSEL KÖSELE FİRKATEYN İLE ÜSSE DÖNDÜ


DONANMA KOMUTANI ORAMİRAL VEYSEL KÖSELE FİRKATEYN İLE ÜSSE DÖNDÜ
Tarih : 16 Temmuz 2016, 14:02
Puan Ver : Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele Firkateyn İle Üsse Döndü(6/10)7


Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini planlayan kişiler tarafından gemiyle kaçırıldığı iddia edilen Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin, bulunduğu firkateyn ile üsse geri döndüğü öğrenildi.



Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde bulunan Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini planlayan kişiler, iddiaya göre darbe girişiminden önce Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'yi firkateyne bindirdi. Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin içerisinde bulunduğu firkateyn İzmit Körfezi'nde açıldı. Darbe girişiminin ardından Gölcük'te binlerce kişi Donanma Komutanlığı'nın önünde toplandı. Vatandaşlar, Donanma Komutanlığı'na yürürken, asker yaptığı uyarının ardından havaya ateş ederek vatandaşların geri çekilmesini istedi. Donanma Komutanlığı'nın önüne iş makineleri ve kamyonlar çekilerek, askeri araçların çıkışı engellendi. Polis, Donanma Komutanlığı'na girerek bazı subay ve astsubayları gözaltına aldı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli'de darbeyi planlayıp koordine ettikleri iddiasıyla Donanma Komutanlığı Harekat Başkanlığı'nda görevli Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Tuğamiral Sinan Azmi Tosun, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli Tuğamiral Hayrettin İmral ve İstihbarat Albay Muharrem Aslan hakkında 'darbeye teşebbüs etmek' suçundan yakalama ve gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün de Donanma Komutanlığı'nda soruşturmaya devam ederken, gözaltına alınacak kişi sayısının artabileceği öğrenildi.



Darbe girişiminin bastırılmasının ardından denizde bulunan gemilerin Donanma Komutanlığı'na geri dönmeleri dikkat çekti. Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin içinde bulunduğu firkateyn ile bu gemiyi takip eden 2 firkateynin de Donanma Komutanlığı'na geri döndüğü öğrenildi.








Etiketler: Donanma  Komutanı  Oramiral  Veysel  Kösele  Firkateyn  İle  Üsse  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER