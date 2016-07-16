

Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini planlayan kişiler tarafından gemiyle kaçırıldığı iddia edilen Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin, bulunduğu firkateyn ile üsse geri döndüğü öğrenildi.







Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde bulunan Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini planlayan kişiler, iddiaya göre darbe girişiminden önce Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'yi firkateyne bindirdi. Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin içerisinde bulunduğu firkateyn İzmit Körfezi'nde açıldı. Darbe girişiminin ardından Gölcük'te binlerce kişi Donanma Komutanlığı'nın önünde toplandı. Vatandaşlar, Donanma Komutanlığı'na yürürken, asker yaptığı uyarının ardından havaya ateş ederek vatandaşların geri çekilmesini istedi. Donanma Komutanlığı'nın önüne iş makineleri ve kamyonlar çekilerek, askeri araçların çıkışı engellendi. Polis, Donanma Komutanlığı'na girerek bazı subay ve astsubayları gözaltına aldı.







Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli'de darbeyi planlayıp koordine ettikleri iddiasıyla Donanma Komutanlığı Harekat Başkanlığı'nda görevli Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Tuğamiral Sinan Azmi Tosun, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli Tuğamiral Hayrettin İmral ve İstihbarat Albay Muharrem Aslan hakkında 'darbeye teşebbüs etmek' suçundan yakalama ve gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün de Donanma Komutanlığı'nda soruşturmaya devam ederken, gözaltına alınacak kişi sayısının artabileceği öğrenildi.







Darbe girişiminin bastırılmasının ardından denizde bulunan gemilerin Donanma Komutanlığı'na geri dönmeleri dikkat çekti. Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin içinde bulunduğu firkateyn ile bu gemiyi takip eden 2 firkateynin de Donanma Komutanlığı'na geri döndüğü öğrenildi.