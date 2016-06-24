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donald tusk'tan brexit kararının ardından ilk açıklama

DONALD TUSK'TAN BREXİT KARARININ ARDINDAN İLK AÇIKLAMA

AB Konseyi Başkanı, İngiltere'nin Brexit kararı ardından, birliği bir arada tutma konusunda kararlı olduklarını söyledi

Tarih : 24 Haziran 2016, 14:49
Puan Ver : Donald Tusk'tan Brexit Kararının Ardından İlk Açıklama(5/10)7


Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'den ayrılma yönünde oy vermesinin ardından tarihi bir açıklama yaptı.



Tusk, dün gerçekleştirilen referandumun önemin farkında olduğunu ifade ederek, "Sonuçlar siyasi olarak ciddi ve dramatik" dedi.



Bu referandumun siyasi sonuçlarını özellikle İngiltere için öngörülemediğini kaydeden Tusk, "Tüm negatif senaryolara da hazırlıklı olduğumuzu ifade etmek isterim. Bildiğiniz gibi Ab sadece iyi gün projesi değildir. birlik, ortak geleceğimiz için bir çatıdır" dedi.








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