

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'den ayrılma yönünde oy vermesinin ardından tarihi bir açıklama yaptı.







Tusk, dün gerçekleştirilen referandumun önemin farkında olduğunu ifade ederek, "Sonuçlar siyasi olarak ciddi ve dramatik" dedi.







Bu referandumun siyasi sonuçlarını özellikle İngiltere için öngörülemediğini kaydeden Tusk, "Tüm negatif senaryolara da hazırlıklı olduğumuzu ifade etmek isterim. Bildiğiniz gibi Ab sadece iyi gün projesi değildir. birlik, ortak geleceğimiz için bir çatıdır" dedi.