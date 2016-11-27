Amerika Birleşik Devletlerinin yeni başkanı Donald Trump, Apple yöneticileri ile yaptığı görüşmede son derece ilginç bir talepte bulundu.



Amerika Birleşik Devletlerinin yeni ve sansasyonel başkanı Donald Trump, Apple İcra Kurulu Başkanı Tim Cook ile görüştü. Donald Trump, Apple'dan bazı taleplerde bulundu.



Aslında Amerika menşeli parçalar kullanan Büyük Elma, maliyet ve iş gücü nedeniyle Çin Halk Cumhuriyetinde üretim gerçekleştiriyor. Donald Trump ise, söz konusu üretimin, kayda değer bir kısmının Amerika'ya kaydırılması ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına istihdam sağlanması konusunda ısrarcı.



Donald Trump olayı şöyle özetliyor: “Geçtiğimiz günlerde Tim (Tim Cook) ile görüştük. Ona, Apple'ın bir Amerikan şirketi olduğunu ve Çin'deki ucuz iş gücünden belli bir miktar feragat etmesini önerdim. Şirketin Vietnam veya Çin'den üretim yapmak yerine anayurduna dönmesini salık verdim.”



Tim Cook'un cevabı ise daha da ilginç olmuş. İcra Kurulu Başkanı Tim Cook, “Taleplerinizi anlıyor ve saygı gösteriyorum. Amerika Birleşik Devletlerinde çok yaratıcı çözümler geliştirebiliriz. Lakin vergi politikası istediğimiz şeyleri yapmamıza engel oluyor. Eğer Amerika'da, üreticiler için gereken yapılırsa, tüm yatırımımızı ABD'de gerçekleştirmeye hazırız. Öncelikli talebimiz vergilerin uygun düzeye çekilmesi yönünde. Bu gerçekleşirse, şirket olarak muazzam eylemlere imza atabiliriz.” ifadelerini kullandı.



Apple Cephesinde Garip Gelişmeler!



Tim Cook diğer ilginç bir noktaya değinerek yardım istemiş. Cook'a göre Çin'de, dakikada 400 iPhone üretiliyor. Cook, Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleşecek bir operasyonda, söz konusu değerlerden çok uzak sularda seyredileceğini savunuyor.



Donald Trump ise, vergi affı veya indirimini sağlayacağını garanti ediyor. Donald Trump'ın iddialarının ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu zaman gösterecek. Yine de yeni POTUS (President of the United States) şapkadan tavşan çıkartmayı başarırsa, sermayenin büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletlerine dönebilir.



Bununla birlikte, Büyük Elma'nın projeye uyması son derece düşük bir ihtimal. Zira Apple; Çin, Tayland ve diğer Uzak Doğu ülkelerinde kayda değer biçimde söz sahibi. Yine de; haklı olsa ve kendi görüşlerini tam olarak yansıtsa bile, bir anda mevcut politikayı slip geçeğine ihtimal vermiyoruz.