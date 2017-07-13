İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Donald Trump'ın Oğlu Donald Trump Jr, Mahkemeye Çağrıldı

DONALD TRUMP'IN OĞLU DONALD TRUMP JR, MAHKEMEYE ÇAĞRILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Hillary Clinton hakkında zarar verici bilgi toplamak için Rus bir avukatla buluşmuştu. Senato Yargıçlar Başkanı, Trump Jr'nin mahkemeye gelerek bu konuda ifade vermesini istedi

Tarih : 13 Temmuz 2017, 22:20
Puan Ver : Donald Trump'ın Oğlu Donald Trump Jr, Mahkemeye Çağrıldı(10/10)6

AP'nin haberine göre Senato Yargıçlar Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın mahkemeye çağrılarak ifade vermesini istedi.

RUS AVUKATLA NE KONUŞTUĞU SORULACAK

Hillary Clinton hakkında zarar verici bilgi toplamak için Rus bir avukatla buluşan Donald Trump Jr'a buluşma öncesinde Rus hükümetinin Trump'ın seçim kampanyasına yardım etmek istediğinin söylendiği öne sürülmüştü.

TRUMP'IN OĞLU GÖRÜŞTÜĞÜNÜ KABUL ETMİŞTİ

Donald Trump Jr, Rus avukatla 9 Haziran 2016 günü görüştüğünü doğrulamıştı ancak Rus avukatın kendisine herhangi anlamlı bir bilgi vermediğini söylemişti. Trump'ın damadı Jared Kushner ve kampanya yöneticisi Paul Manafort da görüşme de bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Donald  Trump  In  Oğlu  Donald  Trump  Jr  Mahkemeye  Çağrıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER