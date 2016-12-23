

ABD başkanı seçilen Donald Trump, Pazartesi günü Berlin'de ve Ankara'da gerçekleşen terör saldırılarının Müslümanların ABD'ye girişinin engellenmesi konusunda kendisini haklı çıkardığını söyledi.







Seçim kampanyası döneminde Müslümanların ABD'ye göç etmesinin önüne geçilmesini veya Müslümanları kayıt altında tutacak bir kurum kurulmasını öneren Trump; "Planlarımı biliyorsunuz. En başından beri %100 haklı olduğum kanıtlandı. Olanlar utanç verici. Bu insanlığa karşı bir saldırı ve durdurulmalı." ifadelerini kullandı.







Trump'ın geçiş dönemi sözcüsü olan Jason Miller, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Donald Trump, yüksek terör oranlarına sahip ülkelerden kabulleri askıya alacak ve bu ülkelerden ABD'ye girmek isteyenlere Amerikalıların hayatını korumak için katı güvenlik incelemeleri uygulanacak." ifadelerini kullandı.







Donald Trump, seçim kampanyası döneminde Müslümanların, Birleşik Devletler'e girişininin tamamen yasaklanması yönünde çağrı yapmıştı.







kaynak:habertürk