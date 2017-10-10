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Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam Mı!
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Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam mı!

DONALD TRUMP'IN ESKİ EŞİ, YENİ EŞİNE MEYDAN OKUDU: FİRST LADY BENİM TAMAM MI!

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump, televizyon programına çıkıp "Trump'ın ilk eşi benim Firsy Lady benim tamam mı!" diyerek meydan okudu.

Tarih : 10 Ekim 2017, 15:20
Puan Ver : Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam Mı!(9/10)5

ABD Başkanı Trump'ın ilk eşi ve 3 çocuğunun annesi 68 yaşındaki Ivana Trump, ABC Televizyonunun "Good Morning Amerika" programında anılarını yazdığı "Raising Trump (Trump Yetiştirmek)" adlı kitabını tanıttı. Ivana, Melenia Trump'a meydan okudu.

"BEYAZ SARAYI İSTEDİĞİM GİBİ ARARIM"

Ivana Trump, "Beyaz Saray'ı doğrudan arayabilirim ama Melania orada olduğu için onu (Donald Trump) aramak istemiyorum. Herhangi bir kıskançlığa neden olmak istemiyorum. Çünkü ben esasen Trump'ın ilk eşiyim. Ben 'first lady'yim, tamam mı!" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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