ABD Başkanı Trump'ın ilk eşi ve 3 çocuğunun annesi 68 yaşındaki Ivana Trump, ABC Televizyonunun "Good Morning Amerika" programında anılarını yazdığı "Raising Trump (Trump Yetiştirmek)" adlı kitabını tanıttı. Ivana, Melenia Trump'a meydan okudu.

"BEYAZ SARAYI İSTEDİĞİM GİBİ ARARIM"

Ivana Trump, "Beyaz Saray'ı doğrudan arayabilirim ama Melania orada olduğu için onu (Donald Trump) aramak istemiyorum. Herhangi bir kıskançlığa neden olmak istemiyorum. Çünkü ben esasen Trump'ın ilk eşiyim. Ben 'first lady'yim, tamam mı!" dedi.

Kaynak: haberinburada