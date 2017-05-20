

ABD Başkanı Donald Trump bugün ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor. Trump başkent Riyad'a iniş yaptı. Son günlerde skandallarla boğuşan ABD Başkanı'nın sıkıntılı günlerde yurt dışı gezilerini iptal etmemesi, tartışmaların biraz geri planda kalması amacına yönelik olduğu yorumlarına neden oldu.







İlk yurt dışı ziyaretinde Donald Trump'a eşlik eden eşi Melania Trump'ın nasıl bir kıyafet giyeceği merak ediliyordu. Melania Trump başı açık bir şekilde siyah ve uzun bir kıyafet ile uçaktan indi.







kaynak:milliyet