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donald trump neden fb formasıyla poz verdi?

DONALD TRUMP NEDEN FB FORMASIYLA POZ VERDİ?

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Fenerbahçe formalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Tarih : 10 Kasım 2016, 10:14
Puan Ver : Donald Trump Neden Fb Formasıyla Poz Verdi?(5/10)4


 ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Fenerbahçe formalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı.



Amerikan Türk Cemiyeti tarafından 2012 yılında 6'ncısını düzenlenen, Türk-Amerikan işadamlarının buluştuğu gala yemeğine katılan emlak kralı ünlü iş adamı Donald Trump'a, Fenerbahçe USA Derneği Başkan Vekili Cüneyt Gürkan, isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etmişti. O günlerde Trump'ın başkanlığıyla ilgili bir gelişme olmazken verilen bu formanın anlamı şimdilerde büyük önem taşıyor.



Galada kimler vardı?



New York Plaza otelde gerçekleşen gala yemeğine Turner Medya CEO'su Philip İ. Kent, Doğan Medya Televizyon gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, CNN uluslararası masa şefi Christiane Amanpour, Doktor Mehmet Öz, Miss Üniverse 2012 Leila Lopez, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve Türk- Amerikalı çok sayıda işadamı katılmıştı.Cüneyt Gürkan galada yanında getirdiği Fenerbahçe formasını Trump'a vererek basın mensuplarına poz verdirtmişti. İyi bir Fenerbahçeli olduğu bilinen Gürkan'ın bu hamlesi sosyal medyada o dönem bu kadar etkili olmazken şimdi herkes bu fotoğrafı konuşuyor.








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