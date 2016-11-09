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donald trump kimdir?

DONALD TRUMP KİMDİR?

Yeni ABD Başkanı Donald Trump kimdir sorusu ABD sonuçları tamamen açıklanmadan en merak edilen konulardan biri oldu. ABD seçimlerinde Hillary Clinton'a fark atarak başkan olan Donald Trump'ın hayatı.

Tarih : 09 Kasım 2016, 12:24
Puan Ver : Donald Trump Kimdir?(5/10)6


ABD Başkanlık seçim sonuçları açıklandı ve ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump oldu. Sabah saatlerinde 254 delegeye ulaşan Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanması için 16 delegeye ihtiyacı vardı. Clinton ise son olarak Nevada eyaletinden oy alarak delege sayısını 209'dan 215'e çıkardı. Ancak daha sonra gelen sonuçlarla Trump gerekli olan delege sayısını tamamladı ve 270 delegeyi geçti. Peki Donald Trump kimdir? Emlak zengini olarak bilinen Trump kariyerini nasıl ilerletti, servetini nasıl kazandı? Eşi, skandalları ve geçmişi ile Donald Trump'ın hayatı...



Amerika'da nefesleri kesen Başkanlık seçiminde zafer Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın oldu.



ABD TARİHİNDE BİR İLK: TRUMP, EN YAŞLI BAŞKAN



Donald Trump, ABD tarihinin en yaşlı Başkanı olarak tarihe geçen Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton'a üstünlük sağlamayı başardı. Trump, kritik olarak nitelenen eyaletlerin çoğunu kazanarak Amerika'nın 45. Başkanı.



TRUMP, FLORIDA VE OHIO GİBİ KRİTİK EYALETLERİ ALDI



Amerika'nın 45. Başkanı Donald Trump. Amerika'da nefesleri kesen Başkanlık seçiminde zafer Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın oldu.



Trump Florida, Ohio gibi kritik olarak nitelenen eyaletlerin çoğunu kazanarak ipi göğüsledi.



 



kaynak:mynet








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