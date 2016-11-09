

ABD Başkanlık seçim sonuçları açıklandı ve ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump oldu. Sabah saatlerinde 254 delegeye ulaşan Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanması için 16 delegeye ihtiyacı vardı. Clinton ise son olarak Nevada eyaletinden oy alarak delege sayısını 209'dan 215'e çıkardı. Ancak daha sonra gelen sonuçlarla Trump gerekli olan delege sayısını tamamladı ve 270 delegeyi geçti. Peki Donald Trump kimdir? Emlak zengini olarak bilinen Trump kariyerini nasıl ilerletti, servetini nasıl kazandı? Eşi, skandalları ve geçmişi ile Donald Trump'ın hayatı...







Amerika'da nefesleri kesen Başkanlık seçiminde zafer Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın oldu.







ABD TARİHİNDE BİR İLK: TRUMP, EN YAŞLI BAŞKAN







Donald Trump, ABD tarihinin en yaşlı Başkanı olarak tarihe geçen Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton'a üstünlük sağlamayı başardı. Trump, kritik olarak nitelenen eyaletlerin çoğunu kazanarak Amerika'nın 45. Başkanı.







TRUMP, FLORIDA VE OHIO GİBİ KRİTİK EYALETLERİ ALDI







Amerika'nın 45. Başkanı Donald Trump. Amerika'da nefesleri kesen Başkanlık seçiminde zafer Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın oldu.







Trump Florida, Ohio gibi kritik olarak nitelenen eyaletlerin çoğunu kazanarak ipi göğüsledi.







kaynak:mynet