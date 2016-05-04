

ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak için yola çıkan Ted Cruz adaylığı bıraktığını açıkladı, böylece Donald Trump adaylığa bir adım daha yaklaştı.







Indiana eyaletinde yapılan ön seçimde rakibi milyarder iş adamı Donald Trump'a yenilen Cruz, seçim yenilgisi üzerine kampanyasını sonlandırdığını duyurdu.







Indianapolis kentinde kendisini destekleyenlerin karşısına çıkan Cruz, "Zafere doğru gidebilecek bir yol oldukça devam edeceğimi söylemiştim. Bu gece bu yolun kapanmış göründüğünü üzülerek söylüyorum." dedi.







Teksas Senatörü Cruz, "Elimizden geleni yaptık ancak seçmenler başka bir yolu tercih etti. Üzgün ama sınırsız bir iyimserlikle ülkemizin uzun dönemli geleceği için kampanyamızı durduruyoruz." diye konuştu.







Indiana eyaletinde Cumhuriyetçi oyların yaklaşık yüzde 53'ünü alan Trump, yüzde 37'de kalan Cruz karşısında ezici bir galibiyet almış oldu.







Cumhuriyetçi Parti içindeki üçüncü aday Ohio Valisi John Kasich ise yüzde 7'de kaldı.