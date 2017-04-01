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donald trump artık bir iphone kullanıcısı

DONALD TRUMP ARTIK BİR İPHONE KULLANICISI

Android cihazlardaki güvenlik sıkıntısı Amerikan başkanı Donald Trump'ın android cihazdan iPhone'a geçmesine neden oldu.

Tarih : 01 Nisan 2017, 09:41
Puan Ver : Donald Trump Artık Bir İphone Kullanıcısı(8/10)8


Android cihazlardaki güvenlik sıkıntısı Amerikan başkanı Donald Trump'ın android cihazdan iPhone'a geçmesine neden oldu.



Bilindiği üzere geçen sene ABD San Bernardino'da 14 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı saldırı düzenlenmiştir. Ardından olay faillerinden Syeed Farook‘un iPhone'unun şifresini kırmaya zorlamak için FBI,Apple‘a müracatta bulunmuş ancak Apple bunu reddetmişti. Daha sonra o zamanlar başkan adayı olan Donald TrumpApple'ı boykot etmeye çağırmıştı. Başkan seçilmesi ile beraber de birçok satış politikasında teknoloji devi ile restleşenDonald Trumpşimdi bu restleştiği firmanın akıllı telefonunu kullanmak durumunda kaldı. Daha önceki cihazı Androidişletim sistemine sahip Samsung Galaxy S3olan başkanın şimdiiPhone 7cihazı bulunuyor.



Sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere güvenlik tehlikesi. Androidişletim sistemindeki güvenlik tehlikesi böyle bir adımın atılmasına neden oldu. Açıklamayı yapan ise beyaz saray sözcüsü oldu. Trump,AndroidkullanırkeniPhoneakıllı telefona geçmek zorunda kalan ilk başkan da değil. Bundan önceki başkan Barack Obamada BlackBerrykullanırken iPhonetelefonlara geçmek zorunda kalmıştı.



Galaxy S8 parmak izi okuyucusunun yeri değişecek mi?








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