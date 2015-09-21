

Ordu'nun Ünye ilçesi Tekkiraz Mahallesi Dizdar mevkisinde, bahçeye giren domuzu vurmak isteyen Ali Biçen (45), ruhsatlı av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Biçen'in tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada bahçede sohbet eden kızı Büşra Biçen (21) ile komşusu Kadriye Türk'e (49) isabet etti.



Ünye Devlet Hastanesine getirilen yaralılardan Büşra Biçen, Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Boğazına isabet eden saçmayla ağır yaralanan Biçen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kolundan yaralanan Kadriye Türk'ün tedavisi ise Ünye Devlet Hastanesi'nde sürüyor.