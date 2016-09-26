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domuz kasabı kenti karıştırdı

DOMUZ KASABI KENTİ KARIŞTIRDI

Aydın'da kaçak domuz eti sattığı iddiasıyla hakkında defalarca işlem yapılan C.C'nin sosyal medya hesabından ihbar ettiği sucuk firmasından alınan numuneler temiz çıktı.

Tarih : 26 Eylül 2016, 14:41
Puan Ver : Domuz Kasabı Kenti Karıştırdı(0/10)


Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Haberde yer alan bahse konu iddiaya istinaden 21.09.2016 tarihinde E.A. markalı D.E. unvanlı işyerinden sucuk numunesi alınmış, domuz eti analizi yaptırılmak üzere laboratuara gönderilmiştir. Aynı zamanda işletme denetime tabi tutulmuş, denetim sonucunda bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. C.C. isimli şahıs kaçak domuz eti satışını defaatle yapmış, hakkında muhtelif ihbarlar bulunmaktadır. 28.05.2016 tarihinde aynı isimli şahıs hakkında alınan Efeler Belediyesi Zabıta ekiplerinin ihbarı doğrultusunda, Efeler Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Denetim Ekibi ve Emniyet Birimleri ile birlikte denetim yapılmış, denetimde sağlık işaretsiz etlerden numune alınmış ve analiz sonuçlarında domuz eti tespit edilmiştir. Tespit edilen 5 ton et Zabıta Ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü Ekiplerince imha edilmiş ve C.C. isimli şahısa 22.500 TL idari para cezası uygulanarak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan suç duyurusuna istinaden C.C. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır" denildi.








Etiketler: Domuz  Kasabı  Kenti  Karıştırdı    haber

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