Domuz gribi her geçen gün can alıyor. Giderek yayılan bu tehlikeye karşı ne gibi önlemler alınabiliriz? İşte uzmanlardan uyarılar.



Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Başkanı Kemal Özer'in tavsiyeleri:



- Domuz eti satma ihtimali olan kasap ve marketlerden et ve et ürünleri alınmamalı.



- Özellikle Amerika, Avrupa ve Asya'dan gelen gıdalar tüketilmemeli.



- Jelâtin içeren: Şeker, çikolata, kek, jöle, pasta, endüstriyel yoğurt, hazır çorba, et suyu, salam, sosis, sucuk, lokum, koz helvası, bazı dondurma türleri, pudingler, krem peynirler, toz içecekler, sakızlar gibi ürünler tüketilmemeli.



- Domuz kılından yapılma ihtimali taşıyan diş fırçalarından uzak durulmalı ve doğal fırça olan misvak tercih edilmeli.



- Şüpheli ikramları tüketmekten sakınılmalı.



- Özellikle virüsü taşıyan ya da taşıma ihtimali olanlardan ve de özellikle yabancılarla temasta sakınılmalı.



- Domuz mamulü ürünleri tüketenlerden ve kullandıkları eşyalarla temastan sakınılmalı. Musafaha yapılmamalı.



- Ellerinizi özellikle de öksürdükten, hapşırdıktan sonra ve toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra sabun ve bol su ile yıkanmalıdır. Hapşırdıktan ve öksürdükten sonra mendil kullanılan mendiller hemen çöpe açılmalı.



- Virüs bulaştı ya da taşıdığınız düşüncesindeyseniz mutlaka tam teşekküllü bir hastaneye müracaat ediniz ve endişelerinizi doktorlarla paylaşınız. Başka zamanlarda sokağa çıkılmamalı, aile fertlerini kendilerinden uzak tutmalı.



- Özellikle domuz ürünü tüketmekte sakınca görmeyenlerin kendi güvenlikleri ve toplum güvenliği için tüketimlerine ara vermeliler. Çünkü kendi tercihi ile domuz tüketen ve hastalığa yakalanan kişi başkalarının da hayatini tehlikeye atmaktadır ve buna hakkı yoktur.







Dr. Ender Saraç'ın tavsiyeleri:



- Eve gider gitmez elinizi ve yüzünüzü iyice sabunlamalısınız.



- El yüz temizliğinin ardından gargara yapmalısınız. Bunun için adaçayı veya antiseptik herhangi bir gargara tercih edebilirsiniz.



- Okaliptüs yağı buharı ile solunum sistemizinizi dezenfekte edebilirsiniz.



- 1 litre kaynar suyun içerisine 5-6 damla okaliptus yağını damlatın. Normal buhar banyoları gibi, başınızın üstüne küçük bir çarşaf veya havlu çekmelisiniz. Gözlerinizi kapatmalı ve derin derin bununuzdan ve ağzınızdan nefes alın. Bu işleri birkaç defa tekrarlayıp bırakın.



- Karanfilden faydalanmalısınız. Yanınızda karanfil bulundurmaya özen gösterin.



- Ağzınızda karanfil çiğneyin. Karanfilin virüs, bakteri ve mantarların üremesini azaltıcı etkisi bulunmaktadır.



- Günde 3-4 defa,ağzınıza 1-2 adet karanfili atıp çiğneyip emebilirsiniz. Aşırıya kaçmayınız.



- Domuz gribinden korunmak için tedavi yöntemi olarak ozon tedavisini düşünebilirsiniz. Şüpheli durumlarda korunmak ya da tedavi için ozon tedavisinden faydalınabilinir.







