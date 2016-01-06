

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, domuz gribinden dün itibariyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.







Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sözlü soru önergelerini cevaplayan Müezzinoğlu, "Bugün itibarıyla H1N1 virüsü teşhisi konularak kaybettiğimiz vaka sayımız 8. Bunların 6 tanesi kronik hastalığı olan veya 65 yaşın üzerindeki hastalarımız, yani immün sistemi zayıf, direnci düşük veya kronik bir hastalığı olan 6 vakamız; 1 tanesi hamile, gebe bir annemiz, diğeri herhangi bir sağlık sorunu olmayan bir vatandaşımız." dedi.