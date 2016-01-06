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domuz gribinden 8 kişi hayatını kaybetti!

DOMUZ GRİBİNDEN 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, domuz gribinden dün itibariyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tarih : 06 Ocak 2016, 10:28
Puan Ver : Domuz Gribinden 8 Kişi Hayatını Kaybetti!(6/10)4


Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, domuz gribinden dün itibariyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sözlü soru önergelerini cevaplayan Müezzinoğlu, "Bugün itibarıyla H1N1 virüsü teşhisi konularak kaybettiğimiz vaka sayımız 8. Bunların 6 tanesi kronik hastalığı olan veya 65 yaşın üzerindeki hastalarımız, yani immün sistemi zayıf, direnci düşük veya kronik bir hastalığı olan 6 vakamız; 1 tanesi hamile, gebe bir annemiz, diğeri herhangi bir sağlık sorunu olmayan bir vatandaşımız." dedi.








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