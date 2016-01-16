

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda havaların soğuması ile Domuz gribi vakaları görülmebaşlandı. Peki Domuz gribi nedir, belritileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır, Türkiye'de kaç kişide Domuz gribi var? İşte bütün ayrıntılar.







Domuz gribi vakaları artmaya devam ederken Türkiye genelinde 10 kişide hastalığa rastlandığı biliniyor. İstanbul Kartal'da hastaneye başvuran 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Birinin ise tadavisi sürüyor. Bakırköy'de 3 kişi hastaneye başvurdu. Bunlardan ikisi tedavi altına lınırken 1'i Domuz gribi virüsü taşımadığı nedeniyle taburcu edildi. Bu vakaların dışında Eskişehir'de bir kişi, Kastamonu'da da 10 yaşındaki bir çocuk ve 12 yaşındaki ağabeyi Domuz gribi şüphesi ile tedavi altına alındı. Ayrıca Trabzon'da da Bayburt'tan gelen bir kişi hastalananınca hastaneye başvurdu ancak kurtarılamadı. Bu kişide de Domuz gribi virüsü olduğu ileri sürüldü.







Domuz gribi nedir?







Domuz gribi, A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD'de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır. Bu virüse " domuz gribi" denmesinin sebebi, domuzlar arasında görülen grip virüslerine çok benzediğinin gösterilmiş olmasıdır. Bu yeni virüs insan, domuz ve kuş virüslerinin bir karışımıdır.







Domuz gribi (A/H1N1) virüsü bulaşıcı mıdır?







Domuz gribi A(H1N1) virüsü bulaşıcıdır ve insandan insana geçmektedir.







Domuz gribi (A/H1N1) nasıl bulaşmaktadır?







Domuz gribinin de yine mevsimsel griple aynı şekilde yayıldığı düşünülmektedir. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmaktadır. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabilir. İçme, kullanma ve havuz sularıyla bulaşma gösterilmemiştir.







KALABALIKTA BULAŞMA ORANI YÜKSEK







Domuz gribi, grip gibi mevsimsel olarak soğuk ve kapalı mekanların yeteri kadar havalanmaması gibi etkenlerden dolayı ortaya çıkabiliyor. Durum böyle olunca da kalabalık ortamlar daha riski olarak görülüyor çünkü, gribin bulaşma oranı bu ortamlarda çok daha yüksek.







Domuz gribinin (A/H1N1) belirtileri nelerdir?







Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen grip belirtilerine benzerdir. Bunlar: Ateş, Öksürük, Boğaz ağrısı, Yaygın vücut ağrısı, Baş ağrısı, Üşüme veYorgunluk gibi belirtileri içermektedir. Bazı vakalarda kusma ve ishal de görülebilmektedir.







Domuz Gribi Tanısı







Tanı PCR yöntemi ile konulmaktadır. Test bu konuda özelleşmiş laboratuvarlarda yapılmaktadır.







Domuz gribini tedavi eden ilaçlar var mıdır?







Evet. Domuz gribinin tedavisi veya bu hastalıktan korunmak için doktor kontrolünde kullanılabilecek ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar doktor tarafından önerilmedikçe, reçetesiz olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.







DOMUZ GRİBİNİN ÇOCUKLARDAKİ ACİL DURUM BELİRTİLERİ







- Hızlı nefes alma ya da solunum güçlüğü







- Mavimsi cilt rengi







- Yeterince sıvı alamama







- Uyanamama ya da uyaranlara cevap verememe







- Huzursuzluk







- Grip benzeri semptomlara ek olarak ateş ve şiddetli öksürük







YETİŞKİNLERDEKİ ACİL DURUM BELİRTİLERİ







Yetişkinlerde acil tıbbi yardım gerektiren durumlar şunlardır:







- Solunum güçlüğü veya nefes darlığı







- Göğüs ya da karın içinde ağrı veya basınç







- Ani baş dönmesi







- Şiddetli bulantı ve kusma







SON 50 YILIN EN ÖLÜMCÜL HASTALIĞI







Dünya Sağlık Örgütü tarafından "geniş çaplı salgın" olarak tanımlanan "İnfluenza H1N1" yani domuz gribi, son 50 yılın en önemli salgını olarak kabul ediliyor. 2009 yılının Mart ayında Meksika'da kitlesel bir salgına dönüşerek ortaya çıkan hastalık, domuzlarda görülen bir tür grip virüsünün genetik değişim geçirmesi nedeni ile "domuz gribi" adını almıştır. Salgın hastalık 2009 Mart'ından sonra Latin Amerika ve Amerika'nın ardından tüm dünyaya yayıldı.







Domuz Gribinden Kendimi Nasıl Koruyabilirim?







Aşağıdaki önlemleri alarak sadece gripten değil; grip gibi solunum yoluyla bulaşan tüm hastalıklardan kendinizi koruyabilirsiniz:







Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu bir mendil ile kapatınız. Mendilinizi kullandıktan sonra çöp sepetine atınız.







Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra ellerinizi bol sabun ve suyla yıkayınız. Alkol içeren el yıkama antiseptikleri de etkilidir.







Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayınız.







Domuz gribine yakalanırsanız, belirtilerin başlamasından 7 gün sonrasına ya da belirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonrasına kadar evde istirahat ediniz.







Hastalığın bulaşmaması için çevrenizdeki kişilerden uzak durunuz.







Bulunduğunuz mekânı sık sık havalandırınız.