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Domuz gribi nedir H1N1, belirtileri neler ?

DOMUZ GRİBİ NEDİR H1N1, BELİRTİLERİ NELER ?

Son haftalarda birçok ilde domuz gribi vakaları yaşanması vatandaşı tedirgin etti.

Tarih : 10 Ocak 2016, 19:01
Puan Ver : Domuz Gribi Nedir H1N1, Belirtileri Neler ?(5/10)3


Sağlık Bakanlığı sitesinden verilen bilgiler doğrultusunda domuz gribi nedir, belirtileri, nasıl bulaştığı ve domuz gribinden korunmak için neler yapmak gerekir gibi soruları cevapları ile birlikte haberimizde derledik. İşte o detaylar..



Hasta olmayan insanların bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yüzlerine ya da burunlarına götürmeleri de hastalığın bulaşma yollarından birisi olarak gösteriliyor. Hastalanan kişiler, hastalığın belirtileri başlamadan bir gün öncesinden başlayarak 7 gün boyunca bulaşıcı özellikler taşıyor.



Hastalık için hamileler, çocuklar ve yaşlılar riskli gruplar içinde yer alıyor. Bu gruplardaki hastalarda, hastalık normalinden daha ağır ilerliyor.



DOMUZ GRİBİNİN ÇOCUKLARDAKİ ACİL DURUM BELİRTİLERİ



- Hızlı nefes alma ya da solunum güçlüğü

- Mavimsi cilt rengi

- Yeterince sıvı alamama

- Uyanamama ya da uyaranlara cevap verememe

- Huzursuzluk

- Grip benzeri semptomlara ek olarak ateş ve şiddetli öksürük



YETİŞKİNLERDEKİ ACİL DURUM BELİRTİLERİ



Yetişkinlerde acil tıbbi yardım gerektiren durumlar şunlardır:

- Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

- Göğüs ya da karın içinde ağrı veya basınç

- Ani baş dönmesi

- Şiddetli bulantı ve kusma



Hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçlara, hastalığın belirtileri görüldükten sonraki iki gün içerisinde doktor kontrolünde başlanması gerekiyor.








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