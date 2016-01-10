DOMUZ GRİBİ NEDİR H1N1, BELİRTİLERİ NELER ?
Son haftalarda birçok ilde domuz gribi vakaları yaşanması vatandaşı tedirgin etti.
Sağlık Bakanlığı sitesinden verilen bilgiler doğrultusunda domuz gribi nedir, belirtileri, nasıl bulaştığı ve domuz gribinden korunmak için neler yapmak gerekir gibi soruları cevapları ile birlikte haberimizde derledik. İşte o detaylar..
Hasta olmayan insanların bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yüzlerine ya da burunlarına götürmeleri de hastalığın bulaşma yollarından birisi olarak gösteriliyor. Hastalanan kişiler, hastalığın belirtileri başlamadan bir gün öncesinden başlayarak 7 gün boyunca bulaşıcı özellikler taşıyor.
Hastalık için hamileler, çocuklar ve yaşlılar riskli gruplar içinde yer alıyor. Bu gruplardaki hastalarda, hastalık normalinden daha ağır ilerliyor.
DOMUZ GRİBİNİN ÇOCUKLARDAKİ ACİL DURUM BELİRTİLERİ
- Hızlı nefes alma ya da solunum güçlüğü
- Mavimsi cilt rengi
- Yeterince sıvı alamama
- Uyanamama ya da uyaranlara cevap verememe
- Huzursuzluk
- Grip benzeri semptomlara ek olarak ateş ve şiddetli öksürük
YETİŞKİNLERDEKİ ACİL DURUM BELİRTİLERİ
Yetişkinlerde acil tıbbi yardım gerektiren durumlar şunlardır:
- Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
- Göğüs ya da karın içinde ağrı veya basınç
- Ani baş dönmesi
- Şiddetli bulantı ve kusma
Hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçlara, hastalığın belirtileri görüldükten sonraki iki gün içerisinde doktor kontrolünde başlanması gerekiyor.
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