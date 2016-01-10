

Sağlık Bakanlığı sitesinden verilen bilgiler doğrultusunda domuz gribi nedir, belirtileri, nasıl bulaştığı ve domuz gribinden korunmak için neler yapmak gerekir gibi soruları cevapları ile birlikte haberimizde derledik. İşte o detaylar..







Hasta olmayan insanların bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yüzlerine ya da burunlarına götürmeleri de hastalığın bulaşma yollarından birisi olarak gösteriliyor. Hastalanan kişiler, hastalığın belirtileri başlamadan bir gün öncesinden başlayarak 7 gün boyunca bulaşıcı özellikler taşıyor.







Hastalık için hamileler, çocuklar ve yaşlılar riskli gruplar içinde yer alıyor. Bu gruplardaki hastalarda, hastalık normalinden daha ağır ilerliyor.







DOMUZ GRİBİNİN ÇOCUKLARDAKİ ACİL DURUM BELİRTİLERİ







- Hızlı nefes alma ya da solunum güçlüğü



- Mavimsi cilt rengi



- Yeterince sıvı alamama



- Uyanamama ya da uyaranlara cevap verememe



- Huzursuzluk



- Grip benzeri semptomlara ek olarak ateş ve şiddetli öksürük







YETİŞKİNLERDEKİ ACİL DURUM BELİRTİLERİ







Yetişkinlerde acil tıbbi yardım gerektiren durumlar şunlardır:



- Solunum güçlüğü veya nefes darlığı



- Göğüs ya da karın içinde ağrı veya basınç



- Ani baş dönmesi



- Şiddetli bulantı ve kusma







Hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçlara, hastalığın belirtileri görüldükten sonraki iki gün içerisinde doktor kontrolünde başlanması gerekiyor.