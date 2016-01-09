O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

domuz gribi can aldı

DOMUZ GRİBİ CAN ALDI

MANİSA'da, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve domuz gribi H1N1 virüsünün pozitif çıktığını öne sürülen 53 yaşındaki Meral Kaçira yaşamını yitirdi.

Tarih : 09 Ocak 2016, 09:48
Puan Ver : Domuz Gribi Can Aldı(7/10)7


Alaşehir'de oturan 3 çocuk annesi Meral Kaçira, önceki gün yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Kaçira, perşembe gecesi Manisa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 3'üncü Derece Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Meral Kaçira, yaşamını yitirdi.



Manisa Devlet Hastanesi'nde Kaçira'ya yapılan testte, domuz gribi H1N1 virüsünün pozitif çıktığını öne sürüldü. Kaçira'nın cenazesi, Manisa Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Yakınları Meral Kaçira'nın domuz gribinden öldüğüne inanmadıklarını söylerken; Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay durumdan haberdar olduğunu ve gerekli araştırmaların devam ettiğini belirtti.



Konuyla ilgili hastane yetkilileri açıklama yapmadı. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün, Meral Kaçira'nın ölüm nedeni hakkında açıklama yapacağı belirtildi.








Etiketler: Domuz  Gribi  Can  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER