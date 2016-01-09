

Alaşehir'de oturan 3 çocuk annesi Meral Kaçira, önceki gün yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Kaçira, perşembe gecesi Manisa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 3'üncü Derece Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Meral Kaçira, yaşamını yitirdi.







Manisa Devlet Hastanesi'nde Kaçira'ya yapılan testte, domuz gribi H1N1 virüsünün pozitif çıktığını öne sürüldü. Kaçira'nın cenazesi, Manisa Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Yakınları Meral Kaçira'nın domuz gribinden öldüğüne inanmadıklarını söylerken; Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay durumdan haberdar olduğunu ve gerekli araştırmaların devam ettiğini belirtti.







Konuyla ilgili hastane yetkilileri açıklama yapmadı. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün, Meral Kaçira'nın ölüm nedeni hakkında açıklama yapacağı belirtildi.