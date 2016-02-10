

Harbiye'de Hagop Yakup Demirci'yi domuz bağı ile bağlayarak ölümüne neden olan, eşi Şeta Demirci'yi de yaralayan 5'i kadın 8 şüpheli yakalandıkları Trabzon'dan İstanbul'a getirilerek sorguya alındı.







İlk sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin üzerinden Hagop Yakup Demirci'den gasp ettikleri kol saati ile 20 bin dolar çıktığı öğrenildi. Şüpheliler arasında bulunan bir kişinin çiftin yanında çalıştığı öğrenildi. Polis olayın azmettiricisi olabilecek kişilerin ve tespiti için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



BOYNU KIRILMIŞ NEFESSİZ KALARAK ÖLMÜŞ







Şişli'de meydana gelen olayda, Harbiye, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki binada bulunan eve giremeyen hizmetçilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis, domuz bağı ile bağlanmış Hagop ve Şeta Demirci çiftine ulaşmıştı.







İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde Hagop Yakup Demirci'nin öldüğü tespit edilirken, yaralı halde bulunan Şeta Demirci hastaneye kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemede Hagop Yakup Demirci'nin boynunda kırık bulunduğu ve domuz bağı yüzünden nefessiz kalarak öldüğü tespit edilmişti.