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Domuz Bağı Cinayeti Davasından Karar Çıktı!
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DOMUZ BAĞI CİNAYETİ DAVASINDAN KARAR ÇIKTI!


DOMUZ BAĞI CİNAYETİ DAVASINDAN KARAR ÇIKTI!
Tarih : 09 Şubat 2017, 10:10
Puan Ver : Domuz Bağı Cinayeti Davasından Karar Çıktı!(5/10)3


Şişli'de, hırsızlık amacıyla girdikleri evin sahibi Hagop Demirci'yi domuzbağı yöntemiyle bağlayarak ölümüne neden olan 3 Ermenistan vatadandaşı, 3 er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 9 Ermenistan vatandaşı kadın ise beraat etti.



Şişli'deki evlerine giren hırsızlar tarafından Hagop Demirci'nin domuz bağı yöntemi ile bağlanarak öldürülmesine, eşi Seta Ayda Demirci'nin de yaralanmasına ilişkin davanın karar duruşması yapıldı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Artur Ayvazyan, Aram Hovhannisyan ve Serge Mikaelyan ile 6 tutuksuz sanık katıldı. 3 tutuksuz sanık ise duruşmaya katılmadı.

 



3'ER KEZ MÜEBBET VE 25 YIL 3 AY 10 gün HAPİS CEZASI



Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Artur Ayvazyan, Aram Hovhannisyan ve Serge Mikaelyan'nın, "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, bu üç sanığın, Seta Ayda Demirci'yi yaralaması gerekçesiyle, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, "Silahlı yağma" suçundan 10 yıl, "Mala zarar verme" suçundan ise 3 ay 10 günlük hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



 



kaynak:habertürk








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