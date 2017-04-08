DOMİNİK'E GİTTİ, ÇOCUKLARINA SURVİVOR İZLETTİ
Oğullarının isteğini kırmayarak onları 'Survivor 2017' yarışmasının çekildiği Dominik'e götüren Emina-Mustafa Sandal çifti, tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
Eşi Mustafa Sandal ve çocuklarıyla Dominik'e giden Emina Sandali sosyal medya hesabından ilk olarak güneşin tadını çıkartırken çektiği bir selfieyi yayımladı.
kaynak:milliyet
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