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Domates Üretimi Ve İhracatınde Neler Oluyor?
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domates üretimi ve ihracatınde neler oluyor?

DOMATES ÜRETİMİ VE İHRACATINDE NELER OLUYOR?

Türkiye'de geçen yıl 12.6 milyon ton domates üretimi yapılırken, Antalya 2 milyon 410 bin tonla ilk sırada yer aldı

Tarih : 27 Mayıs 2017, 15:05
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Domates, son dönemde hem fiyatı hem de uluslararası ilişkilerdeki yeri itibarıyla gündemden düşmezken, Türkiye'de domates üretiminin yarısından fazlasını beş il sırtladı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk üç ayında ihracat tutarı 37 milyar 869 milyon dolara yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 9.2 artış yaşandı. İlk çeyrekte domates ihracatı, toplam ihracatın binde 3'ünü buldu.



Bu yılın ilk çeyreğinde domates ihracatı 123 milyon 52 bin dolar oldu. Geçen yıl Ocak-Mart döneminde domates ihracatı 79 milyon 960 bin dolar düzeyindeydi. Böylece bu yılın ilk çeyreğindeki artış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 oldu.








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