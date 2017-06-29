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Domates Tüketmek Cildi Güneş Işınlarından Koruyor
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domates tüketmek cildi güneş ışınlarından koruyor

DOMATES TÜKETMEK CİLDİ GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUYOR

Yapılan bilimsel araştırmalar; domates yiyenlerin, yemeyenlere göre zararlı güneş ışınlarından yüzde 33 daha az etkilendiğini gösteriyor

Tarih : 29 Haziran 2017, 11:46
Puan Ver : Domates Tüketmek Cildi Güneş Işınlarından Koruyor(6/10)6


Yaz tatilinin başladığı şu günlerde herkes tatile gitmeye ve bütün bir kış hırpalanan bedenlerini güneşin altına sermeye ihtiyaç duyuyor. Son yıllarda ozon tabakasında meydana gelen deformasyon sebebiyle güneş ışınlarının eskisinden çok daha zararlı olduğu gerçeği, yapılan araştırmaların sayısını artırmakla beraber detaylanmasına da sebep oluyor.

Cildinizin güneşe ihtiyacı var elbette. Ancak her şeyde olduğu gibi güneşlenirken de sağlığınızı kesinlikle ihmal etmemeniz gerekir.

Güneş ışığı, en doğal D vitamini kaynağıdır. İskelet sisteminizin sağlam ve sağlıklı olmasını istiyorsanız, mutlaka yeterli D vitaminini almanız gerekir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu D vitamini miktarı, sandığınızdan çok daha kısa sürede alınabilir.

Tatiliniz boyunca, günde sadece 20 dakika güneşlenmek yeterlidir. Bunun için de tüm vücudunuzu güneşlendirmek de şart değil.

Sadece kol ve bacaklarınızın bir kısmının güneş görmesi ihtiyacınız olan D vitaminini almanıza yeter.



 



kaynak:sabah








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