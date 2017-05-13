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domates hızla ucuzluyor

DOMATES HIZLA UCUZLUYOR

DOĞU Akdeniz'de havanın hızla ısınması, sera örtülerinin açılması ile birlikte manavda 8 liraya kadar çıkan domates toptancı hallerde hızla ucuzlamaya başladı.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 12:18
Puan Ver : Domates Hızla Ucuzluyor(10/10)9


DOĞU Akdeniz'de havanın hızla ısınması, sera örtülerinin açılması ile birlikte manavda 8 liraya kadar çıkan domates toptancı hallerde hızla ucuzlamaya başladı.

Bu bölgedeki hal fiyatlarının düşmesi ile birlikte önümüzdeki hafta başından itibaren büyük kentlerde de perakende 2 liraya domates alınabilecek. Mersin'in  Erdemli İlçesi'nde ise sebze ve meyve halinde geçen hafta kilosu 4 liraya kadar çıkan domatesin kilosu 75 kuruşa kadar düştü. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, geçen hafta hal çıkışının 3-4 TL arasında olan domatesin tarlada hasadına başlanmasıyla birlikte düşüşe geçtiğini söyledi.

İkinci kalite domatesin hal fiyatının hızla  75 kuruşa kadar gerilediğini, birinci kalite domatesin ise 1.5 liraya satıldığını belirten Şahin, "Bu fiyat üreticiyi büyük zarara uğratacak. Domates fiyatının yeniden yükselmesi için Rusya pazarının yeniden açılması gerekiyor. Birinci sınıf kalite domatesimiz şu anda Irak, Ukrayna ve Ortadoğu ülkelerine gitmektedir. Bu ihracatlar domatesin fiyatının yükselmesini etkilemiyor. Domates fiyatlarının üreticiyi sevindirmesi için Rusya'ya bağlı görünüyor" dedi.

Erdemli'de 3 dönüm serada domates üreticiliği yapan İlyas Gezer ise domates fiyatlarının aniden düşmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Domates  Hızla  Ucuzluyor    haber

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