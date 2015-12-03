Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında enflasyon yüzde 8,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda ise artış yüzde 0,67 oldu.