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domates fiyatları kasımda el yaktı

DOMATES FİYATLARI KASIMDA EL YAKTI

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında enflasyon yüzde 8,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda ise artış yüzde 0,67 oldu.

Tarih : 03 Aralık 2015, 10:57
Puan Ver : Domates Fiyatları Kasımda El Yaktı(6/10)8


DOMATES KASIMDA EL YAKTI

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı, yüzde 40,75 ile domateste gerçekleşti.








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