DOMATES FİYATLARI KASIMDA EL YAKTI
Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında enflasyon yüzde 8,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda ise artış yüzde 0,67 oldu.
DOMATES KASIMDA EL YAKTI
Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı, yüzde 40,75 ile domateste gerçekleşti.
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