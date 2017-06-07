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domates fiyatı dip yaptı

DOMATES FİYATI DİP YAPTI

ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde domatesin kilosu 6-7 kuruşa kadar düşerken, üreticilerin satamadığı domatesler Tırlara yüklenip salça fabrikalarına gönderildi.

Tarih : 07 Haziran 2017, 16:21
Puan Ver : Domates Fiyatı Dip Yaptı(10/10)8


Türkiye'nin en önemli turfanda üretim merkezlerinden biri olan Demre'de domates fiyatları dip yaptı. Her gün onlarca Tır domates, salça fabrikalarına gitmeye başladı. Demre'de en kaliteli domates 60 kuruşla, 1 lira arasında satılmaya başladı. Ancak üretimin artması ile birlikte çok kaliteli olmayan domates, alıcı bulamayınca salça fabrikaları tarafından satın alındı. Demre Toptancı Hali'nde çok kaliteli olan domates 60 kuruş, salkım domates 1 lira, elika, verti ve seyit domates 80 kuruştan satılıyor.



 



kaynak:milliyet








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