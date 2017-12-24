DOMAGOJ VİDA'NIN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ BELLİ OLDU!
Beşiktaş, formayı giydirdiği Domagoj Vida'ya yıllık 3 milyon euro maaş ve 1.5 milyon euro imza parası ödeyecek. Hırvat stoperin menajerine ise 1.2 milyon euro ödenecek.
Domagoj Vida transferini mutlu sonla bitiren Beşiktaşlı yöneticilerin deneyimli stopere forma giydirmek için Zagreb'e gittikleri öğrenildi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, deneyimli stoperi İstanbul'a getirtmek yerine Hırvatistan'a uçan yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun burada Vida'ya Beşiktaş forması giydirdikleri belirtildi.
İMZA PARASI 1,5 MİLYON EURO
Öte yandan Vida ile 4.5 yıllık anlaşan ve her sezon için 3 milyon Euro verecek olan siyah-beyazlıların oyuncuya imza parası için 1,5 milyon Euro, bunun yanında da 1,2 milyon Euro da menajer parası ödeyeceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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