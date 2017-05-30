DOLULUK ORANI ARTIYOR
TÜROB, Türkiye genelinde otel doluluğunun nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.7 artarak yüzde 61.2 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı
Türkiye genelinde otel doluluğunun nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7 arttığını ve yüzde 61.2 olarak gerçekleştiğini duyurdu.
Birlik açıklamasına göre, konaklama sektöründe nisanda Türkiye genelinde ve özellikle de İstanbul'da yaşanan doluluk artışı umut verirken, bu artışın henüz fiyatlara yansımaması dikkati çekiyor. Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR Global'in TÜROB için hazırladığı "Nisan 2017 Ülke Performans Raporu" açıklandı.
Buna göre, Türkiye'nin Nisan 2017 otel doluluğu, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 15.7 artışla yüzde 61.2 olarak kaydedildi. Nisan 2016'da bu oran yüzde 52.9 seviyesindeydi. Ocak-Nisan 2017 döneminde ise otel doluluğu yüzde 5.8 artarak yüzde 53.8 oldu.
kaynak:habertürk
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