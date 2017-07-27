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Dolu nedeniyle otobüsün camı patladı, yolcular korku dolu anlar yaşadı

DOLU NEDENİYLE OTOBÜSÜN CAMI PATLADI, YOLCULAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

İstanbul'daki şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yağan dolu, bir belediye otobüsünün üst camını patlattı. İçeriye dolan dolular nedeniyle yolcular büyük korku yaşadı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 22:40
Puan Ver : Dolu Nedeniyle Otobüsün Camı Patladı, Yolcular Korku Dolu Anlar Yaşadı(7/10)3

İstanbul'da iş saatlerinde bastıran şiddetli yağış ve akabinde fırtına ile tam bir kaos ortamı oldu. Metro, metrobüs, vapur seferleri dururken, evleri, iş yerlerini su bastı.

OTOBÜSTE BÜYÜK KORKU

Yağışın ilk anlarında yağan neredeyse mandalina büyüklüğündeki dolular nedeniyle bir belediye otobüsünün üst camı patladı. Kırık camdan içeriye dolan dolu nedeniyle içerideki yolcular büyük korku yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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