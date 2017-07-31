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Dolu Felaketinden Zarar Gören Araçlar İçin Yüksek Fiyat Veriliyor
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Dolu Felaketinden Zarar Gören Araçlar İçin Yüksek Fiyat Veriliyor

DOLU FELAKETİNDEN ZARAR GÖREN ARAÇLAR İÇİN YÜKSEK FİYAT VERİLİYOR

TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, doludan zarar gören araçların tamiri için bazı firmaların yüksek fiyat verdiğini belirterek, "Onları tek tek takip ediyoruz" dedi.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 14:40
Puan Ver : Dolu Felaketinden Zarar Gören Araçlar İçin Yüksek Fiyat Veriliyor(8/10)4

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, İstanbul ve çevre illeri etkileyen dolu yağışı nedeniyle hasar gören araçlarla gündeme gelen "göçük düzeltme" işlemi konusunda araç sahiplerini uyardı. Yağış nedeniyle araçlarda meydana gelen hasarın, boyasız göçük düzeltme yöntemiyle kolaylıkla düzeltilebileceğini ifade den Bakırtaş, müşteri yoğunluğunu fırsat bilerek fiyatları anormal seviyelere çeken bazı firmaların, kalitesiz hizmet vererek araçlarda daha büyük zararlara yol açtığını dile getirdi.

MERDİVEN ALTI İŞLETMELERE DİKKAT

Kaliteli ve profesyonel göçük düzeltme onarımı yapan firmaların fiyatlarının uygun, hizmetlerinin de güvenilir olduğunu dile getiren Bakırtaş, "Vatandaşlarımız, göçük düzeltme yaptırırken daha büyük mağduriyetler yaşayabilir. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz ruhsatsız iş yerlerinde göçük düzeltme eğitimi almamış ustaların elinde vatandaşlarımızın ilk bakışta fark edemedikleri daha büyük hasarlar oluşabilir. Son üç gündür bu konuda yüzlerce mağdur ile karşılaştık." diye konuştu.

"FIRSATÇILARI TAKİP EDİYORUZ, GEREKEN İŞLEMLERİ YAPACAĞIZ"

Boyasız göçük düzeltme işleminin hem zaman hem de maliyet açısından avantajlı olduğunu aktaran Bakırtaş, şunları kaydetti:

"Dolu nedeniyle hasar gören araç sayısı yükselince bazı firmalar mağdur vatandaşlara yüksek fiyatlar vermeye başladı. Onları tek tek takip ediyoruz. Haklarında gereken işlemleri başlatacağız. Üstelik acemice iş yapan, ilk görüşte müşterinin fark etmediği ama kaportada telafi edilemez hatalara yol açan uygulamalarla da karşılaştık. Vatandaşlarımız bu tarz mağduriyetlerini TOBFED'e bildirsinler. Boyasız göçük düzeltme yaptıracakları zaman kaliteli markalara ve firmalara başvuru yapsınlar. Kullanılan teknolojik aletlerin kalite belgelerini, daha önce yapılan uygulamaların videolarını ve firmanın referanslarını kontrol etsinler."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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