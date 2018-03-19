DOLU DİZGİN AŞKTA HAZİN SON! YÜZÜK ATTILAR
Genç kızların sevgilisi Şükrü Özyıldız, sevgilisi Rabia Yaman ile evlenecekken ayrılık kararı aldı. İkili birbirini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve evlilik hazırlığı yaptığı stil danışmanı Rabia Yaman sürpriz bir kararla ayrıldı.
NİŞANLANMIŞLARDI
Şükrü Özyıldız, geçen günlerde iki yıldır birlikteliğini sürdürdüğü Rabia Yaman ile evlilik kararı almış, aile arasında bir nişan töreni yaparak evliliğe ilk adımı atmıştı. Nişan sonrası görüntülenen Rabia Yaman, "Aile arasında yüzük taktık, ilk adımı attık. Evlilik tarihi belli değil" demişti.
BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYİ BIRAKTILAR
Son günlerde sık sık tartışan çiftin arasının açıldığı ve yüzük attığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları silen ikili takipleşmeyi de bıraktı.
Kaynak: haberinburada
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