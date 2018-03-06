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Dolmuşta dayak yiyen engelli gence hırsızlıktan 4 yıl hapis istendi

DOLMUŞTA DAYAK YİYEN ENGELLİ GENCE HIRSIZLIKTAN 4 YIL HAPİS İSTENDİ

Adana'da, 4 şehir eşkıyası tarafından acımasızca dövülen işitme engelli Agit Acun'un, kendisini dövenlerden birinin 280 lirasını çaldığı iddia edilmişti. Mahkeme hazırlanan iddianameyi kabul etti, Acun için 4 yıl hapis isteniyor.

Tarih : 06 Mart 2018, 13:50
Puan Ver : Dolmuşta Dayak Yiyen Engelli Gence Hırsızlıktan 4 Yıl Hapis İstendi(6/10)2

Adana'da dolmuşta kendisini darbeden üç kişiden birinin cüzdanından 280 lirasını aldığı iddia edilen işitme engelli Agit Acun hakkında "yaralama ve hırsızlıktan" 4 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

CÜZDANI YERE DÜŞMÜŞTÜ

Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için 11 Ocak'ta dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun'u (20) arkadaşları Ahmet Bedir, Çağrı Can Çay ve İsmail K. ile dövdüğü iddia edilen Ahmet Günsel, olay sırasında cüzdanın yere düştüğünü ve içindeki 280 liranın Acun tarafından çalındığını öne sürmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

BASİT YARALAMA DA VAR

Cumhuriyet savcısı, olay sırasında Acun'un Günsel'e vurduğu ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla ilgili şikayetçi tarafın uzlaştırmayı kabul etmemesi üzerine iddianame hazırladı. Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, engelli Acun için "basit yaralamadan" 1 yıl, "hırsızlıktan" da 3 yıl olmak üzere toplam 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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