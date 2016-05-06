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dolmuş bekleyen iki kadın dehşeti yaşadı!

DOLMUŞ BEKLEYEN İKİ KADIN DEHŞETİ YAŞADI!

Husumetlisi olduğu kadınları tekme tokat dövdü Karabük'te bir kişi, dolmuş bekleyen 2 kadını aralarında bulunan husumet nedeniyle tekme tokat dövdü. Yaralanan kadınlar hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan gözaltına alındı.

Tarih : 06 Mayıs 2016, 09:46
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Olay, akşam saatlerinde kent girişindeki Kardemir Kavşağı'ndaki dolmuş durağında meydana geldi. Cumayanı Köyü'ndeki evlerine gitmek için yol kenarında dolmuş bekleyen Gülizar Güllü (45) ve Gönül İleri (30), aralarında husumet bulunan köylüleri O.K. (19) tarafından tekme tokat dövüldü.

Saldırı sırasında yanlarında bulunan Gülizar Güllü'nün 6 yaşındaki kızı ile Gönül İleri'nin 13 yaşındaki yeğeni de büyük şok yaşadı.








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