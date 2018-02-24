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Dolmabahçe'de dev randevu

DOLMABAHÇE'DE DEV RANDEVU

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, zirveyi yakından ilgilendiren maçta yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Tarih : 24 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : Dolmabahçe'de Dev Randevu(10/10)6

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın derbi maçta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Şampiyonluk yolunda yaşadığı kritik puan kayıplarıyla zirvenin uzağında kalan siyah-beyazlılar, kazanarak, 3 puan önünde yer alan rakibi ile farkı kapatmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 10 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Beşiktaş ayrıca, ev sahibi takım sıfatıyla ligde oynadığı son 37 maçta ise 30 galibiyet, 7 beraberlik aldı, sahadan puansız ayrılmadı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'Yİ VODAFONE PARK'TA YENEMEDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynadığı iki karşılaşmada rakibini mağlup edemedi.

Siyah-beyazlı ekibe biri lig, diğeri Türkiye Kupası olmak üzere iki maçta konuk olan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı Galatasaray maçını ise 3-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA PEPE İLE TALISCA YOK

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı iki önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek.

Atiker Konyaspor deplasmanında sarı kart gören Pepe ve Anderson Talisca, kritik derbide forma giyemeyecek.

DÖRT OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 4 oyuncu Fenerbahçe maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia ile Gary Medel, derbide sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

GÖKHAN İLE VIDA ANTRENMANA ÇIKMAYA BAŞLADI

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Domagoj Vida, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Beşiktaş'ın derbiye, Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Gary Medel, Dusko Tosic, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Vagner Love muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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