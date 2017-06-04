DOLMABAHÇE TÜNELİ ÇIKIŞINDA KAZA: 1 ÖLÜ
İstanbul Şişli'de bir otomobil, Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında bariyerlere çarptı. 1 kişinin öldüğü kazanın etkisiyle sürüklenen araç metrelerce ileride durabildi.
Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Serkan Efe yönetimindeki 34 RB 0663 plakalı otomobil, Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bir tekerleği kopan araç, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
kaynak:yenisafak
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