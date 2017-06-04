Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

dolmabahçe tüneli çıkışında kaza: 1 ölü

DOLMABAHÇE TÜNELİ ÇIKIŞINDA KAZA: 1 ÖLÜ

İstanbul Şişli'de bir otomobil, Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında bariyerlere çarptı. 1 kişinin öldüğü kazanın etkisiyle sürüklenen araç metrelerce ileride durabildi.

Tarih : 04 Haziran 2017, 10:50
Puan Ver : Dolmabahçe Tüneli Çıkışında Kaza: 1 Ölü(9/10)9


Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.



Serkan Efe yönetimindeki 34 RB 0663 plakalı otomobil, Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle bir tekerleği kopan araç, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.



Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.



 



 



 



kaynak:yenisafak






Etiketler: Dolmabahçe  Tüneli  Çıkışında  Kaza  1  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER