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dolmabahçe saldırganına ağırlaştırılmış müebbet

DOLMABAHÇE SALDIRGANINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Dolmabahçe Sarayı önünde polis kulübesine yönelik saldırı girişiminde bulunan sanık Fırat Özçelik, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Tarih : 13 Ocak 2016, 16:17
Puan Ver : Dolmabahçe Saldırganına Ağırlaştırılmış Müebbet(8/10)8


 Terör ürgütü DHKP-C üyesi Fırat Özçelik, Dolmabahçe Sarayı'ndaki nöbet kulübesinde görevli polislere 1 Ocak  2015'te iki el bombası atmış ardından da rastgele ateş açmıştı.



El bombaları şans eseri patlamazken, polisler saldırıyı yara almadan atlatmıştı.



Fırat Özçelik yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında, 'DHKP-C silahlı terör örgütü adına anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, tehlikeli madde bulundurmak, silah taşımak, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 33 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.








Etiketler: Dolmabahçe  Saldırganına  Ağırlaştırılmış  Müebbet    haber

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