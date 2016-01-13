

Terör ürgütü DHKP-C üyesi Fırat Özçelik, Dolmabahçe Sarayı'ndaki nöbet kulübesinde görevli polislere 1 Ocak 2015'te iki el bombası atmış ardından da rastgele ateş açmıştı.







El bombaları şans eseri patlamazken, polisler saldırıyı yara almadan atlatmıştı.







Fırat Özçelik yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında, 'DHKP-C silahlı terör örgütü adına anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, tehlikeli madde bulundurmak, silah taşımak, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 33 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.