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Dolce & Gabbana, Çantalarını Mankenlerle Değil, Drone'lerle Tanıttı

DOLCE & GABBANA, ÇANTALARINI MANKENLERLE DEĞİL, DRONE'LERLE TANITTI

Dolce & Gabbana, Milan Moda Haftası'nda el çantalarını sergilemek için mankenleri değil drone'leri kullandı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 16:40
Puan Ver : Dolce & Gabbana, Çantalarını Mankenlerle Değil, Drone'lerle Tanıttı(9/10)5

Dolce & Gabbana, Milan Moda Haftası'nda el çantalarını sergilemek için mankenleri değil droneları kullandı. Defilede en az 8 drone sahneye çıktı ve markanın el çantalarını teker teker gösterdi. Dronelar defiledeki kalabalığı ve beğenileri de fotoğrafladı.

MİSAFİRLERİN Wİ-Fİ BAĞLANTILARI KAPATILDI

Marka bu şekilde bir defile yapmak için epeyce zorlandı. Bussiness Insider'a göre, defileyi izleyenlerden ve salonda bulunan herkesten telefonlarındaki wi-fi bağlantılarının kapatılması istendi. Bu nedenle de gösteri 45 dakika gecikmeli başladı.

Ama bu şekilde defile yapan ilk marka Dolce & Gabbana olmadı. Daha önce giyim firması Betabrand da Silikon Vadisi'nde böyle bir defile düzenlemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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