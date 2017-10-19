DOLAŞMAYA ÇIKAN EMENİKE, EVİNE DÖNDÜĞÜNDE ŞOKE OLDU
Fenerbahçe'den Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan Emmanuel Emenike'nin evine hırsız girdi.
Olympiakos Şampiyonlar Ligi'nde dün gece deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu. Maçın kadrosunda yer almayan Emenike Katalonya'ya götürülmeyip Yunanistan'da bırakıldı. Akşam evinden dışarı çıkan oyuncu, geri döndüğünde büyük bir şok yaşadı.
BALKONDAN İÇERİ GİRDİLER
Hırsızların oyuncunun evden ayrılışını gözetledikleri, ardından balkon kapısından içeri girdikleri bildirildi. Hırsızlar, evde bulunan para ve mücevherleri alarak kayıplara karıştılar. Atina kent merkezinin 15 kilometre uzağındaki evde gerçekleşen olayla ilgili futbolcu polise giderek şikayette bulundu.
Kaynak: haberinburada
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