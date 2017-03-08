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dolar/tl'de çetinkaya'nın konuşması öncesi düşüş

DOLAR/TL'DE ÇETİNKAYA'NIN KONUŞMASI ÖNCESİ DÜŞÜŞ

Dün 3.7150 seviyelerinden kademeli olarak düşerek %1'in üzerinde gerileyen kur bugün de düşüşünü sürdürüyor.

Tarih : 08 Mart 2017, 10:48
Puan Ver : Dolar/Tl'de Çetinkaya'nın Konuşması Öncesi Düşüş(9/10)11


Dün 3.7150 seviyelerinden kademeli olarak düşerek %1'in üzerinde gerileyen kur bugün de düşüşünü sürdürüyor.  



Dolar/TL saat 09:36'da %0.1 düşüşle 3.6742'den işlem görüyor. Euro/TL de düşüşte.



 



kaynak:bloomberght

 








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