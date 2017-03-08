DOLAR/TL'DE ÇETİNKAYA'NIN KONUŞMASI ÖNCESİ DÜŞÜŞ
Dün 3.7150 seviyelerinden kademeli olarak düşerek %1'in üzerinde gerileyen kur bugün de düşüşünü sürdürüyor.
Dün 3.7150 seviyelerinden kademeli olarak düşerek %1'in üzerinde gerileyen kur bugün de düşüşünü sürdürüyor.
Dolar/TL saat 09:36'da %0.1 düşüşle 3.6742'den işlem görüyor. Euro/TL de düşüşte.
kaynak:bloomberght
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