Dün 3.7150 seviyelerinden kademeli olarak düşerek %1'in üzerinde gerileyen kur bugün de düşüşünü sürdürüyor.



Dün 3.7150 seviyelerinden kademeli olarak düşerek %1'in üzerinde gerileyen kur bugün de düşüşünü sürdürüyor.







Dolar/TL saat 09:36'da %0.1 düşüşle 3.6742'den işlem görüyor. Euro/TL de düşüşte.







kaynak:bloomberght



