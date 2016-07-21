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dolar/tl zirveye göz kırpıyor

DOLAR/TL ZİRVEYE GÖZ KIRPIYOR

Dolar/TL, darbe girişimi sonrası volatilite, Moody's kararı ve kurumlarda yoğun görevden uzaklaştırmaların baskısı altında.

Tarih : 21 Temmuz 2016, 09:37
Puan Ver : Dolar/Tl Zirveye Göz Kırpıyor(6/10)3


Dolar/TL darbe girişiminin yarattığı volatilite, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu izlemeye alması ve TCMB'nin faiz indiriminin yanı sıra devlet kurumlarında yoğun açığa alınma ve görevden uzaklaştırmaların baskısı altında.



Dolar/TL sabaha karşı 29 Eylül'den beri en yüksek olan 3.0630'a kadar yükselerek, tarihi zirve olan 3.0750'ye yaklaştıktan sonra bu sabah saat 08.12'de 3.0418/3.0476 seviyesinde.



Sepet bazında TL aynı saatte 3.1959/3.2023, euro/TL ise 3.3499/3.3570 seviyesinde bulunuyor.








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