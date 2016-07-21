

Dolar/TL darbe girişiminin yarattığı volatilite, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu izlemeye alması ve TCMB'nin faiz indiriminin yanı sıra devlet kurumlarında yoğun açığa alınma ve görevden uzaklaştırmaların baskısı altında.







Dolar/TL sabaha karşı 29 Eylül'den beri en yüksek olan 3.0630'a kadar yükselerek, tarihi zirve olan 3.0750'ye yaklaştıktan sonra bu sabah saat 08.12'de 3.0418/3.0476 seviyesinde.







Sepet bazında TL aynı saatte 3.1959/3.2023, euro/TL ise 3.3499/3.3570 seviyesinde bulunuyor.