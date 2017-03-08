

Dün 3.7150 seviyelerinden kademeli olarak düşerek %1'in üzerinde gerileyen kur bugüne düşüşle başladı. Kur daha sonra yönünü yukarı çevirdi.







Saat 09:36'da %0.1 düşüşle 3.6742'den işlem gören Dolar/TL saat 11:26'da 3.71'in üzerinde işlem gördü.







TCMB Başkanı bugün Denizli'de yaptığı konuşmada son dönemde alınan para politikası tedbirlerinin hedeflenen sonuçları verdiğini söyledi. Çetinkaya "Sıkı parasal duruşun da katkısıyla enflasyonun yeniden düşüş eğilimine gireceği tahmin edilmektedir. İkinci yarıda baz etki azaldıkça enflasyon daha makul seviyeye gelecek" dedi.







kaynak:bloomberght