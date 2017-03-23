Kur güne hafif düşüşle başladı, radarda Yellen ve 'sağlık yasası oylaması' var



21 Mart'ta küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel olarak 3.58'e gerileyen, dün de 3.60-3.64 bandında dalgalanan kur yeni günde 3.61 seviyelerinden işlem görüyor.







Dolar/TL saat 08:58'de %0.1 düşüşle 3.6127'den işlem görürken Euro/TL 3.90'ın üzerinde.







Bugün Fed Başkanı Janet Yellen'ın Washington'da konuşma yapması bekleniyor. Yellen'ın vereceği mesajlar kur üzerinde etkili olabilir. Ak Yatırım yolladığı bir notta "Fed üyeleri yılın geri kalanında 2 faiz artırımı yapmayı beklerken piyasa bir artırım öngöryor. Fed Başkanıo Janet Yellen'ın bugün 2 artırımı destekleyici konuşmaları dolar pozitif etki yapabilir" değerlendirmesine yer verdi. Başkan Yellen'ın Türkiye saatiyle 15:45'te konuşması bekleniyor.







kaynak:bloomberght