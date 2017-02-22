Dolar bugün kaç TL sorusunun yanıtı 22 Şubat 2017 Çarşamba günkü canlı dolar kuru verilerine göre 3.61 lira. Peki dolar yorumları ne diyor? En son Dolar/TL tahmini yabancı yatırımcılardan geldi. İşte detaylar...



Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu korumasının etkisiyle TL'de değer kazanma eğilimi devam ediyor. Dolar/TL bugün bankalararası piyasada 1,5 ay sonra ilk kez 3,61'in altını gördü. Euro da 3,80'in altına geriledi.







ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ardından piyasalar bu akşam açıklanacak olan son Fed toplantısına ilişkin tutanakları bekliyor. Fed'in mart toplantısına ilişkin sinyaller kurun yönünde etkili olacak.







Dolar endeksi dün altı günün zirvesi olan 101,6'ya kadar yükseldikten sonra yönünü aşağı çevirerek hafif bir düşüşle 101'in üzerinde bulunuyor.







kaynak:internethaber