DOLAR/TL SON İŞLEM GÜNÜNDE DÜŞÜYOR
Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı.
Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Dün küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 3,6270'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,85 değer kaybıyla 3,6415 seviyesinden tamamladı. Bugün serbest piyasalarda dolar/TL 3,64 seviyesinde işlem görüyor.
kaynak:yenişafak
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