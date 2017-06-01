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dolar/tl son 1 ayın en düşük seviyesini gördü

DOLAR/TL SON 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Dolar/TL 3,5230 ile 3 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından 3,53'ün üzerinde dengelendi.

Tarih : 01 Haziran 2017, 11:33
Puan Ver : Dolar/Tl Son 1 Ayın En Düşük Seviyesini Gördü(8/10)7


Dolar/TL 3,5230 ile 3 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından 3,53'ün üzerinde dengelendi.

Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısındaki değer kayıplarına paralel dün, 3,5240 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 azalışla 3,5275'ten tamamladı.



Bugüne de değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 3,5230 ile 3 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeyi gördü. Bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçen dolar/TL saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,5340'tan alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 yükselişle 3,9740'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,12 değer kaybıyla 4,5450'den işlem görüyor.



 



kaynak:fortuneturkey








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