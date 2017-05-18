Dolar/Tl Sert Yükselişini Sürdüyor
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dolar/tl sert yükselişini sürdüyor

DOLAR/TL SERT YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜYOR

Dolar/TL ABD'de yaşanan siyasi gelişmeler ve azalan risk iştahının etkisiyle yeni günde sert yükselişte, TL en fazla değer kaybeden para birimlerinden oldu

Tarih : 18 Mayıs 2017, 13:27
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Türk Lirası bugün birçok gelişen ülke para birimine paralel olarak dolar karşısında düşüşte. Saat 04:19'da 3.6019'a kadar yükselen kur ilerleyen saatlerde de yükselişini sürdürerek 3.64'lü seviyelere çıktı. Kur böylece 21 Nisan'dan beri en yüksek seviyeyi test etmiş oldu.



Türk Lirası %2'ye varan düşüşle Güney Afrika randı ve Meksika pesosunun ardından en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.



YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?



ALB Forex Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk Bloomberg HT'ye "Piyasaları Fed değil ama Trump korkuttu.



Trump endişeleriyle başlayan bir bozulma vardı. Bugün itibariyle diğer gelişen ülke kurlarına da bakınca TL de değer kaybına eşlik ediyor. Yılbaşından beri TL ve Borsada ciddi pozitif durum vardı. Şu an kurda 3.65'in üzerindeki hareketler önemsenmeli" dedi.



 



kaynak:bloomberght








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