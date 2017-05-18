DOLAR/TL SERT YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜYOR
Dolar/TL ABD'de yaşanan siyasi gelişmeler ve azalan risk iştahının etkisiyle yeni günde sert yükselişte, TL en fazla değer kaybeden para birimlerinden oldu
Türk Lirası bugün birçok gelişen ülke para birimine paralel olarak dolar karşısında düşüşte. Saat 04:19'da 3.6019'a kadar yükselen kur ilerleyen saatlerde de yükselişini sürdürerek 3.64'lü seviyelere çıktı. Kur böylece 21 Nisan'dan beri en yüksek seviyeyi test etmiş oldu.
Türk Lirası %2'ye varan düşüşle Güney Afrika randı ve Meksika pesosunun ardından en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.
YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?
ALB Forex Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk Bloomberg HT'ye "Piyasaları Fed değil ama Trump korkuttu.
Trump endişeleriyle başlayan bir bozulma vardı. Bugün itibariyle diğer gelişen ülke kurlarına da bakınca TL de değer kaybına eşlik ediyor. Yılbaşından beri TL ve Borsada ciddi pozitif durum vardı. Şu an kurda 3.65'in üzerindeki hareketler önemsenmeli" dedi.
kaynak:bloomberght
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar